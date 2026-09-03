Путин поручил наращивать локальную переработку сырья на Дальнем Востоке Путин: Россия будет наращивать добычу полезных ископаемых на Дальнем Востоке

Москва3 сен Вести.Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что страна будет наращивать добычу и переработку полезных ископаемых в дальневосточных регионах страны.

По его словам, речь идет о металлургических, газо- и нефтехимических предприятиях, а также о выпуске удобрений и другого сырья.

Мы продолжим развивать добычу полезных ископаемых на Востоке и севере страны… Добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте. Именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике сказал Путин

Глава государства подчеркнул, что добыча ресурсов производится с использованием чистых технологий, как это уже реализуется на целом ряде предприятий. Путин уточнил, что наращивание производства способствует формированию цепочки добавленной стоимости, открытию рабочих мест и росту доходов региональных и муниципальных бюджетов.

Ранее зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил, что снижение добычи нефти в России в 2026 году временное. По его словам, добыча нефти в РФ сейчас ниже прогнозных показателей в связи с уменьшением загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).