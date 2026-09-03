Москва3 сен Вести.Дальний Восток должен стать регионом для обкатки использования гражданских БПЛА в народном хозяйстве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Вот использование беспилотников, я имею в виду невоенное применение в народном хозяйстве. Регуляторика сложная. Здесь огромные пространства, здесь проще все это сделать. И нужно, чтобы Дальний Восток стал таким регионом обкатки новых решений сказал Путин

Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. В четверг, 3 сентября, Путин выступает на пленарном заседании ВЭФ.

Во время выступления глава государства также отметил, что Дальний Восток находится на подъеме. Путин отметил, что за 11 лет дальневосточные регионы привлекли около 25 триллионов рублей капитальных вложений.