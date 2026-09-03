Путин анонсировал совместный с КНР проект по отработке перевозок грузов дронами

Путин: РФ и Китай запускают проект по доставке грузов беспилотниками Путин анонсировал совместный с КНР проект по отработке перевозок грузов дронами

Москва3 сен Вести.Россия и Китай будут совместно реализовывать проект по отработке перевозок грузов при помощи беспилотников. Такой анонс сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам главы государства, реализацией проекта будут заниматься Минтранс РФ, АО "ГЛОНАСС" и китайские партнеры.

Уже сейчас необходимо задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов​​​. Подходы к формированию такой, по сути, низковысотной логистики в экономике будут отрабатываться в рамках специального проекта. Его участниками станут Минтранс, отечественная компания ГЛОНАСС и наши китайские друзья сказал он

Российский лидер добавил, что старт проекту был дан 3 сентября на полях ВЭФ.