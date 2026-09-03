Москва3 сенВести.Россия и Китай будут совместно реализовывать проект по отработке перевозок грузов при помощи беспилотников. Такой анонс сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам главы государства, реализацией проекта будут заниматься Минтранс РФ, АО "ГЛОНАСС" и китайские партнеры.
Уже сейчас необходимо задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов. Подходы к формированию такой, по сути, низковысотной логистики в экономике будут отрабатываться в рамках специального проекта. Его участниками станут Минтранс, отечественная компания ГЛОНАСС и наши китайские друзьясказал он
Российский лидер добавил, что старт проекту был дан 3 сентября на полях ВЭФ.