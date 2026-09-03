Путин: школы и детские сады с октября смогут делать закупки на маркетплейсах

Путин: школы и детсады с октября смогут делать закупки через маркетплейсы Путин: школы и детские сады с октября смогут делать закупки на маркетплейсах

Москва3 сен Вести.Российские образовательные учреждения с октября смогут приобретать товары напрямую через маркетплейсы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По словам российского лидера, с 1 октября вступит в силу новый федеральный закон, который позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах. Глава государства уточнил, что это касается не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов.

Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественных маркетплейсов сообщил Путин

На пленарном заседании президент также заявил, в частности, что Дальний Восток находится на подъеме.