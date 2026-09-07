Москва7 сенВести.Правительство России утвердило Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Глава правительства отметил, что новая стратегия будет рассчитана до 2030 года с прогнозом до 2036 года.
Теперь мы переходим к следующему этапу, к реализации обновленной стратегии развития этих территорий на предстоящие 10 лет, и правительство эту стратегию утвердилосказал Мишустин
По его словам, главная цель документа - продолжить преобразование Дальневосточного федерального округа (ДВФО) в конкурентоспособный и комфортный для жизни макрорегион.
Стратегия также предусматривает развитие высокотехнологичной и диверсифицированной экономики, а также современной инфраструктуры.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что кабмин завершил подготовку новой Стратегии развития ДВФО. Кроме того, подчеркнул он, продолжается работа над Стратегией развития арктической зоны.