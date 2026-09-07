Правительство определило основные направления развития ДВФО до 2030 года

Правительство утвердило новую стратегию развития Дальнего Востока Правительство определило основные направления развития ДВФО до 2030 года

Москва7 сен Вести.Правительство России утвердило Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Глава правительства отметил, что новая стратегия будет рассчитана до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Теперь мы переходим к следующему этапу, к реализации обновленной стратегии развития этих территорий на предстоящие 10 лет, и правительство эту стратегию утвердило сказал Мишустин

По его словам, главная цель документа - продолжить преобразование Дальневосточного федерального округа (ДВФО) в конкурентоспособный и комфортный для жизни макрорегион.

Стратегия также предусматривает развитие высокотехнологичной и диверсифицированной экономики, а также современной инфраструктуры.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что кабмин завершил подготовку новой Стратегии развития ДВФО. Кроме того, подчеркнул он, продолжается работа над Стратегией развития арктической зоны.