Москва3 сен Вести."Единая Россия" обеспечит реализацию поручений президента РФ Владимира Путина по развитию Дальнего Востока. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев, его слова приводит пресс-служба ЕР.

Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. "Единая Россия" обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмет на партийный контроль их выполнение в регионах сказал Якушев

По его оценке, новая фаза развития Дальнего Востока ориентирована на создание понятных и долгосрочных условий работы для бизнеса, а также на внедрение новых механизмов стимулирования капиталовложений.

Единый преференциальный режим, который начнет действовать с 2027 года, должен сопровождаться снижением административных барьеров: бессмысленно одновременно давать бизнесу льготы и усложнять ему работу. Расширение доступа предпринимателей к госзакупкам через маркетплейсы станет еще одним шагом к более открытому рынку отметил секретарь генсовета ЕР

По его словам, еще одним направлением станет комплексное развитие городов Дальнего Востока. Он подчеркнул, что мастер-планы, обратная связь от жителей и крупные инфраструктурные проекты должны складываться в единую систему, где результатом становятся конкретные изменения качества городской среды. Ту же логику, отметил он, следует применять и в семейной политике.

Якушев подчеркнул, что решение продлить повышенные выплаты при рождении третьего ребенка до 2030 года говорит о том, что привлекательность Дальнего Востока складывается не только из экономических перспектив, но и из качества условий для жизни семей. Секретарь генсовета партии добавил, что задачи, поставленные президентом, рассчитаны на ближайшее десятилетие. "Единой России", по словам Якушева, предстоит добиться принятия и реализации необходимых законов в субъектах, чтобы обеспечить конкретные результаты для экономики и жителей регионов.

Ранее Владимир Путин сообщил, что правительство России на днях завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа (ДВФО). Глава государства напомнил, что Стратегия развития арктической зоны и механизмы ее реализации обсуждалась на недавнем совещании с членами Совбеза РФ.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Главная тема ВЭФ – "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу вошли более 70 сессий, объединенные в пять тематических направлений.