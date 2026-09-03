Москва3 сен Вести.Для развития Дальнего Востока планируется удвоить энергетические мощности. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Для того чтобы дальше обеспечивать высокий экономический рост и держать достигнутую планку, необходимо развивать и энергетическую инфраструктуру, подчеркнул он.

Буквально недавно, в августе, правительство Российской Федерации утвердило долгосрочную программу развития электроэнергетики на Дальнем Востоке на период до 2050 года. Конечно, период 25 лет большой, но мы уже сегодня понимаем, что делать, и даже в ближайшие 15 лет, которые в соответствии с программой предусмотрены, будет введено в эксплуатацию примерно16 ГВт мощностей здесь. Это в два раза больше, чем сегодня. То есть удвоение энергетических мощностей под новые проекты, под развитие Дальнего Востока проинформировал Новак

Вице-премьер также видит большой потенциал в развитии солнечных, ветровых, атомных и гидроэлектростанций. В частности, в регионе планируют построить пять гидроэлектростанций общей мощностью более трех ГВт.

То есть такой диверсифицированный энергобаланс, который позволяет иметь разные источники: и возобновляемые, и современные, и атомную, и гидрогенерацию. И, конечно же, это наша тепловая генерация, которая использует и уголь, и газ – те ресурсы, которыми тоже богат Дальний Восток. Поэтому, конечно, все необходимые проекты и инвестиции, которые планируются в рамках опережающего развития Дальнего Востока, будут обеспечены энергетическими ресурсами резюмировал Новак

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия переходит к реализации стратегии развития Дальнего Востока на 10 лет.