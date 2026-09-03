Москва3 сен Вести.Развитая портовая и аэропортовая инфраструктура – преимущество Дальнего Востока. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По его словам, связь региона с Азиатско-Тихоокеанским регионом – это дополнительная возможность для РФ развивать свою экономику.

Я хочу сказать, одно из преимуществ Дальнего Востока — это наличие развитой портовой инфраструктуры, аэропортовой инфраструктуры, транспортной. Вы знаете, наверное, о том, что за последние несколько лет увеличена мощность БАМа и Транссиба, то есть нашего Восточного полигона так называемого железнодорожных перевозок, и вышли на уровень 180 млн тонн [грузоперевозок] в год. И это еще не конец, будет и дальше развиваться соответствующая инфраструктура сказал Новак

Также в интервью Новак заявил о планах удвоить энергомощности региона с целью поддержать планку его развития.