Москва2 сен Вести.Географическое положение, обилие ресурсов в регионе, а также меры господдержки помогают развивать Дальний Восток. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Дальний Восток — во многом тема номер один. Экономика Дальневосточного федерального округа значительно меняется в лучшую сторону, развивается. Я бы отметил здесь три фактора. Первое, это, конечно, географическое положение. Это уникальный, я бы сказал, экономический мост в работе с тихоокеанским и азиатским регионом. Второе - беспрецедентные меры господдержки. И третье — это регион, традиционно богатый своими ресурсами. И если раньше речь шла только о сырьевых ресурсах, то сегодня это и развитие промышленности, и логистика, инфраструктура, другие отрасли сказал он

В регионе наблюдается значительный рост жилищного строительства, есть динамика в развитии туристических проектов.