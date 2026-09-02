Россияне стали чаще интересоваться возможностью переезда на Дальний Восток Бетин: у граждан растет интерес к переезду на Дальний Восток

Москва2 сен Вести.Россияне стали чаще интересоваться возможностью переезда на Дальний Восток. Такой тренд был зафиксирован по результатам проекта "Профразвитие" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор платформы Андрей Бетин.

В рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, обсуждались возможности для расширение образовательных проектов среди граждан.

Это как раз те самые возможности, когда можно получать достаточно быстро в любом возрасте образование, которое дополняло бы какие-то определенные навыки и знания, позволяло бы находить и там, где находишься, или расширять возможности для переезда. И здесь исследования, которые мы проводим в нашем проекте "Профразвитие", показали удивительные цифры в этом году. Наблюдается прирост 9% - если в прошлом году 76% готовы были рассматривать возможность переезда на Дальний Восток, то в этом году 85%. Убежден, что мы сегодня видим эффект работы тех самых государственных управленцев в реальном действии сказал Бетин

Кроме того, на Дальнем Востоке появляются бренды, которые привлекают молодежь в регион.

При этом, подчеркнул Бетин, важно в данном векторе удержать доверие молодых людей.

Для них самый главный риск в том, что та форма, которая им презентуется, по возможностям развития в том или ином субъекте, субъекте Дальнего Востока, не оправдает ожиданий. Вот с этим доверием, конечно, точно нужно поработать заметил он

Ранее генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей" озвучил главное правило успешной подготовки будущих кадров.