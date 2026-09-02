Москва2 сенВести.Дальний Восток является перспективным направлением для энергетического холдинга "Т-Плюс". Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор компании Павел Сниккарс на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
В частности, пояснил он, на данном этапе формируется стратегия, в рамках которой возможно строительство нового источника генерации на развивающихся территориях РФ.
Мы находимся на завершающем этапе проработки стратегии, будем готовы презентовать ее совету директоров и акционеров для последующего утверждения. Одним из сценариев является строительство нового источника генерации на развивающихся зонах Российской Федерации, в том числе на Дальнем Востоке. Он стабильно растет по электропотреблению. Для нас это очень перспективная территория. Как только стратегия будет утверждена советом директоров и акционерами, мы приступим к практическим действиямзаявил он
Генеральный директор пояснил, что в связи с геополитическими событиями в прошлом году наблюдался макроэкономический шторм.
Он охладил инвестиционный пыл. Мы просчитываем все возможности, потому что инвестиционные стройки имеют достаточно длинный жизненный цикл, и это требует длинных и, надеюсь, дешевых денег. Вот поэтому совмещаем стратегию, наличие ресурсов и просчитываем аргументы. Я надеюсь, мы уже зайдем в определенные проектные проработкиотметил он