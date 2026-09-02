Российский энергохолдинг намерен расширять сотрудничество с КНР Глава энергохолдинга "Т-Плюс" рассказал о планах расширять сотрудничество с КНР

Москва2 сен Вести.Россия поддерживает взаимодействие в области энергетики со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В частности, планируется усиливать взаимодействие с Китаем. На данный момент идет работа в области экспорта торфа, рассказал ИС "Вести" гендиректор энергетического холдинга "Т-Плюс" Павел Сниккарс на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, у холдинга есть взаимодействие со странами АТР, в том числе в энергомашиностроительной сфере.

Нам очень интересен опыт коллег в части сервиса и обслуживания газотурбинных установок. Внутри группы компаний "Т-Плюс" есть поставщик торфа "ВяткаТорф". Он также добывает и верховой сельхозторф сказал он

Сейчас, добавил гендиректор, у холдинга есть контракт с китайскими компаниями, но пока эти объемы очень малы.

Плюс мы ведем сейчас диалог по включению в это мероприятие стратегических партнеров как со стороны РФ, так и со стороны китайских коллег заявил Павел Сниккарс

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, на Восточном экономическом форуме планируется подписать соглашения с Индонезией и Китаем, касающиеся создания перерабатывающих заводов.