Москва2 сенВести.Россия поддерживает взаимодействие в области энергетики со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В частности, планируется усиливать взаимодействие с Китаем. На данный момент идет работа в области экспорта торфа, рассказал ИС "Вести" гендиректор энергетического холдинга "Т-Плюс" Павел Сниккарс на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, у холдинга есть взаимодействие со странами АТР, в том числе в энергомашиностроительной сфере.
Нам очень интересен опыт коллег в части сервиса и обслуживания газотурбинных установок. Внутри группы компаний "Т-Плюс" есть поставщик торфа "ВяткаТорф". Он также добывает и верховой сельхозторфсказал он
Сейчас, добавил гендиректор, у холдинга есть контракт с китайскими компаниями, но пока эти объемы очень малы.
Плюс мы ведем сейчас диалог по включению в это мероприятие стратегических партнеров как со стороны РФ, так и со стороны китайских коллегзаявил Павел Сниккарс
По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, на Восточном экономическом форуме планируется подписать соглашения с Индонезией и Китаем, касающиеся создания перерабатывающих заводов.