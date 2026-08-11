Минтранс РФ готовит подписание соглашений по МТК с Катаром и Саудовской Аравией

РФ готовит соглашения по МТК с Катаром и Саудовской Аравией Минтранс РФ готовит подписание соглашений по МТК с Катаром и Саудовской Аравией

Москва11 авг Вести.В Министерстве транспорта РФ рассказали о готовящихся соглашениях по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг" с Катаром, Саудовской Аравией и рядом других стран, сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что государства Персидского залива и Юго-Восточной Азии интересуются подключением к портовым мощностям.

Помимо подписанных меморандумов с Ираном, Бахрейном, Афганистаном и Оманом, ведется подготовка аналогичных документов с Катаром, Саудовской Аравией и рядом других государств рассказали в Минтрансе

Министр транспорта РФ Андрей Никитин ранее заявил, что российская сторона работает над подписанием меморандумов с рядом стран для упрощения перевозок по МТК "Север-Юг". Он добавил, что Москва работает над созданием сквозных логистических сервисов, в том числе совместно с Ираном и Азербайджаном.