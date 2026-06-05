Москва5 июн Вести.В Перми на ТЭЦ-14 будет установлена турбина, производство которой будет полностью локализовано в России. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор ПАО "Т-Плюс" Павел Сниккарс на полях ПМЭФ.

Именно Пермская ТЭЦ-14 и использование турбины, которую для нас производят "Силовые машины" [играют роль в обеспечении технологического суверенитета]. Как раз вчера были на площадке, смотрели стадии готовности текущего изготовления этой турбины. То есть это та турбина, которая полностью будет локализована и произведена в России. Газовая турбина средней мощности, данного типа размера, который используется в большей степени для городов от 70 до 300 тысяч населения, именно связанная, как нам кажется, с высокой эффективностью работы в части основного профильного вида деятельности компании ПАО "Т-Плюс". Это производство электроэнергии и одновременное теплоснабжение, комбинированная выработка рассказал Сниккарс

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