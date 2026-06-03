Москва3 июн Вести.На производство труб из ориентированного поливинилхлорида (ПВХ-О) больших диаметров отмечается высокий спрос. Об этом ИС "Вести" заявил председатель совета директоров Группы "Полипластик" Лев Гориловский.

Гориловский напомнил, что в этом году "Полипластик" открывает производство труб ПВХ-О больших диаметров.

Это такая новая история, которая позволяет сделать трубы, соединяемые встык без соответственно сварки в полимерном исполнении и на больших диаметрах, давлениях. Они намного легче и дешевле, быстрее монтируются … Спрос на это точно есть и в нескольких категориях: и в аграрном сегменте, где нужны такие решения на большие расстояния, и в специальных водопроводах, соответственно, с большим диаметром, большим давлением. То есть это что-то такое новое, безусловно, оно требует время на адаптацию. Но мы понимаем, что за этим будущее, и это позволяет как раз делать полностью полимерные решения с длинным сроком использования