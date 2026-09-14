Глава Востокгосплана: архитектура и храмы на Дальний Восток привлекают туристов Дальний Восток демонстрирует рост туристического потенциала

Москва14 сен Вести.Историческая архитектура и православные соборы на Дальнем Востоке привлекают иностранных туристов. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Востокгосплана Михаил Кузнецов.

Владивосток и Хабаровск — это самые крупные агломерации, это возможность посмотреть, как живут европейцы рядом с тобой​​​. Это историческая архитектура, это православные соборы. Для туристов из КНР это возможность сменить обстановку, попробовать нашу кухню. Наши кондитерские изделия пользуется спросом, например, шоколад отметил Кузнецов

Кроме того, бизнесмены приезжают на Дальний Восток. Кузнецов отметил, что развитие делового туризма на Дальнем Востоке способствует притоку инвестиций в регион.

По словам эксперта, сейчас приоритетная задача - создание современных гостиниц уровня 3–5 звезд, а также в приоритете строительство горнолыжных курортов по аналогии с "Горным воздухом" на Сахалине.

Кузнецов добавил, что для повышения удобства путешествий планируется активное развитие прямых и стыковочных перелетов.