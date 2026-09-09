Москва9 сенВести.Новая Стратегия развития Дальневосточного федерального округа (ДВФО) нацелена на создание высокотехнологичной и диверсифицированной экономики. Это позволит макрорегиону стать ключевым хабом для сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщила пресс-служба Росконгресса.
Одним из инструментов достижения целей Стратегии станет единый режим преференций для инвесторов, причем приоритет получат проекты, которые создают длинные производственные цепочки, повышают производительность и приносят в регионы новые технологии. Еще один целевой показатель - к 2036 году довести долю обрабатывающей промышленности до 10% всей экономики ДФО, а высокотехнологичных и наукоемких отраслей - до 17,1%. Отдельный акцент сделан на международной технологической кооперации в судостроении, авиастроении, космосе, робототехнике, биотехнологиях и цифровых технологияхговорится в сообщении
При реализации Стратегии Россия будет добиваться создания и развития на Дальнем Востоке новых секторов экономики, способных удерживать людей и привлекать таланты.
В качестве такого быстрорастущего сектора выделяются креативные индустрии: кино, музыка, видеоигры, дизайн, архитектура, реклама и мода. Для них создадут сеть креативных кластеров общей площадью не менее 100 тыс. кв. м, расширят подготовку специалистов в колледжах и вузах. В результате доля жителей Дальнего Востока, занятых в креативной экономике, возрастет с 9% до 15% к 2036 годуобъяснили в Росконгрессе
Отдельное внимание в документе уделено развитию туризма. Главные задачи на этом направлении - сохранение позитивной динамики потока туристов на Дальний Восток, модернизация аэропортов, дорог и пунктов пропуска, развитие субсидируемых авиаперевозок и портовой инфраструктуры для круизов, а также единой цифровой туристической экосистемы.
Стратегия поможет трансформировать экономику регионов, сделать их более привлекательными для инвестирования, привлечь новые технологии. И все это поможет модернизировать и развить социальную сферу, сделать лучше жизнь людейдал свой комментарий вице-премьер РФ - полномочный представитель президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев
Ранее правительство России утвердило Стратегию развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Премьер России Михаил Мишустин подчеркивал, что главная цель документа - превратить ДВФО в комфортный для жизни и конкурентоспособный макрорегион.
Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в свою очередь заявлял, что объем инвестиций группы в проекты на Дальнем Востоке с использованием ее финансовых инструментов уже превысил 2 триллиона рублей.