Росконгресс назвал основные направления развития Дальнего Востока до 2030 года Стратегия развития Дальнего Востока сосредоточится на диверсификации экономики

Москва9 сен Вести.Новая Стратегия развития Дальневосточного федерального округа (ДВФО) нацелена на создание высокотехнологичной и диверсифицированной экономики. Это позволит макрорегиону стать ключевым хабом для сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщила пресс-служба Росконгресса.

Одним из инструментов достижения целей Стратегии станет единый режим преференций для инвесторов, причем приоритет получат проекты, которые создают длинные производственные цепочки, повышают производительность и приносят в регионы новые технологии. Еще один целевой показатель - к 2036 году довести долю обрабатывающей промышленности до 10% всей экономики ДФО, а высокотехнологичных и наукоемких отраслей - до 17,1%. Отдельный акцент сделан на международной технологической кооперации в судостроении, авиастроении, космосе, робототехнике, биотехнологиях и цифровых технологиях говорится в сообщении

При реализации Стратегии Россия будет добиваться создания и развития на Дальнем Востоке новых секторов экономики, способных удерживать людей и привлекать таланты.

В качестве такого быстрорастущего сектора выделяются креативные индустрии: кино, музыка, видеоигры, дизайн, архитектура, реклама и мода. Для них создадут сеть креативных кластеров общей площадью не менее 100 тыс. кв. м, расширят подготовку специалистов в колледжах и вузах. В результате доля жителей Дальнего Востока, занятых в креативной экономике, возрастет с 9% до 15% к 2036 году объяснили в Росконгрессе

Отдельное внимание в документе уделено развитию туризма. Главные задачи на этом направлении - сохранение позитивной динамики потока туристов на Дальний Восток, модернизация аэропортов, дорог и пунктов пропуска, развитие субсидируемых авиаперевозок и портовой инфраструктуры для круизов, а также единой цифровой туристической экосистемы.

Стратегия поможет трансформировать экономику регионов, сделать их более привлекательными для инвестирования, привлечь новые технологии. И все это поможет модернизировать и развить социальную сферу, сделать лучше жизнь людей дал свой комментарий вице-премьер РФ - полномочный представитель президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев

Ранее правительство России утвердило Стратегию развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Премьер России Михаил Мишустин подчеркивал, что главная цель документа - превратить ДВФО в комфортный для жизни и конкурентоспособный макрорегион.

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в свою очередь заявлял, что объем инвестиций группы в проекты на Дальнем Востоке с использованием ее финансовых инструментов уже превысил 2 триллиона рублей.