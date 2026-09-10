Москва10 сен Вести.Сотрудничество Дальнего Востока с международными партнерами набирает обороты. Об этом зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

По его словам, темпы развития дальневосточных регионов сегодня в полтора раза превышают среднероссийские. Прежде всего это связано с привлечением инвестиций, строительством и обрабатывающим производством.

Взаимодействие с Дальним Востоком становится все более и более популярным. А нам это и надо. Нам и надо, чтобы к нам приезжали, чтобы с нами заключали новые соглашения, чтобы мы развивали новые производства сказал Трутнев

Ранее вице-премьер заявил, что количество приезжающих иностранных туристов на Дальний Восток выросло в девять раз. При этом популярность направления растет и среди отечественных путешественников – их поток увеличился в пять раз.