Москва10 сен Вести.Запуск предприятий на Дальнем Востоке дает бизнесу два ключевых преимущества: близость к рынкам сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и систему налоговых преференций, позволяющую быстрее развиваться. Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, в экономике невозможно не учитывать логистику, а сегодня основные рынки сбыта находятся в АТР, поэтому производить продукцию ближе к ним выгоднее.

Сегодня все наши рынки сбыта находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И совершенно понятно, что в экономике невозможно не учитывать логистику. Соответственно, если везти производимую продукцию ближе, то это выгоднее – это первое. Второе – мы тоже, кажется, с вами обсуждали систему преференций, и это тоже нельзя не посчитать. Совершенно очевидно, что если ты платишь меньше налогов, значит, есть шанс на более быстрое развитие, на более быструю капитализацию заявил Трутнев

Вице-премьер также отметил, что Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики ориентирована на максимально доброжелательное отношение к инвесторам.

Я считаю, это крайне важным. Мы должны делать так, чтобы инвестору действительно было комфортно работать на Дальнем Востоке, чтобы наши коллеги старались как можно быстрее открыть новые предприятия, как можно в большей степени снизить любые административные задержки добавил Трутнев

Ранее Трутнев сообщил, что основой развития Дальнего Востока стала воля президента России, определившего развитие макрорегиона как национальный приоритет. По его словам, для этого была подготовлена масштабная законодательная база – 91 федеральный закон и 153 акта правительства и президента.