Москва10 сен Вести.Основой преобразований на Дальнем Востоке стала воля президента России Владимира Путина, который определил развитие региона как национальный приоритет. Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, именно по поручению главы государства была сформирована вся нормативная основа для развития макрорегиона – 91 федеральный закон и 153 акта правительства и президента.

Основой работы на Дальнем Востоке является воля президента России, который определил развитие Дальнего Востока как национальный приоритет. И по его поручению мы подготовили 91, страшно сказать, федеральный закон, 153 акта правительства и акта президента. Вот это, собственно говоря, и составляет основу заявил Трутнев

Чиновник также отметил, что Дальний Восток занимает около 40% территории страны в сложных климатических условиях, с низким уровнем развития инфраструктуры и малым количеством рабочей силы, поэтому без принятых законов развитие региона было бы невозможным.

Дело в том, что надо понимать, что мы говорим о развитии сорока с лишним процентов территории нашей страны, находящихся в зоне вечной мерзлоты. С очень низким развитием инфраструктуры, с очень небольшим количеством людей, которые могут работать. Все эти факторы, если мы бы их не компенсировали законами, не компенсировали решениями, просто не давали бы возможности развития, и его бы не было сказал вице-премьер

Ранее Трутнев сообщил, что количество приезжающих иностранных туристов на Дальний Восток выросло в девять раз. Среди россиян турпоток в регион увеличился в пять раз.