Трутнев: люди поняли, что отдыхать надо на Дальнем Востоке

Трутнев: число иностранных туристов на Дальнем Востоке выросло в 9 раз Трутнев: люди поняли, что отдыхать надо на Дальнем Востоке

Москва10 сен Вести.Количество приезжающих иностранных туристов на Дальний Восток выросло в 9 раз. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, популярность Дальнего Востока растет и среди путешественников-россиян. Поток отечественный туристов в регион увеличился в 5 раз.

Люди наконец-то поняли, что отдыхать, конечно, надо на Дальнем Востоке. У нас рост там по количеству приезжающих иностранцев, по-моему, в 9 раз, по количеству приезжающих россиян – в 5. То есть кратное увеличение объема подчеркнул Трутнев

Ранее Росконгресс назвал основные направления развития Дальнего Востока до 2030 года.