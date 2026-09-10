Трутнев – о привлечении инвестиций в ДФО и преимуществах открытия предприятий Трутнев рассказал о привлечении инвестиций в ДФО и плюсах открытия предприятий

Москва10 сен Вести.Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что стало катализатором для начала преобразований в дальневосточных регионах, о росте туристического потока, а также о преимуществах открытия предприятий на Дальнем Востоке. Подробности вице-премьер рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

Основой работы на Дальнем Востоке стала воля президента РФ Владимира Путина, который определил развитие этой территории в качестве национального приоритета.

По его поручению мы подготовили 91, страшно сказать, федеральный закон, 153 акта правительства и акта президента. Вот это, собственно говоря, и составляет основу… Дело не в преференциях или не столько в преференциях. Дело в том, что надо понимать, что мы говорим о развитии 40 с лишним процентов территории нашей страны, находящейся в зоне вечной мерзлоты, с очень низким развитием инфраструктуры, с очень небольшим количеством людей, которые могут работать объяснил Трутнев

По словам вице-премьера, дальневосточные регионы сегодня в полтора раза превышают среднероссийские темпы развития.

Это прежде всего, конечно, приток инвестиций. Это строительство, это обрабатывающее производство. Собственно говоря, вот все это вместе и складывается в то, что мы говорим о развитии Дальнего Востока в те самые 6,8 триллионов рублей, которые поступили на Дальний Восток сказал он

Трутнев уверен, что Дальнему Востоку удастся удержать взятые темпы роста. Кроме того, международное взаимодействие с Дальним Востоком становится все более и более популярным.

Взаимодействие с Дальним Востоком становится все более и более популярным. А нам это и надо. Нам надо, чтобы к нам приезжали, чтобы с нами заключали новые соглашения, чтобы мы развивали новые производства подчеркнул вице-премьер

Среди отраслей, которые сегодня обеспечивают ускоренное развитие Дальнего Востока, Трутнев отметил горнодобывающий и газохимический и рыбопромышленный комплексы.

Мне показали Баимку на Чукотке, горнодобывающий комплекс. Только там экскаваторы и карьерная техника работают в беспилотном режиме через 5G. Еще где-то есть? Вроде нет. Поэтому это определенный сплав высоких технологий и, конечно, природных ресурсов, которыми нас природа богатая поощрила. Далее, газохимический комплекс. Далее, никуда не делась рыба объяснил он

Стремительным темпами развивается и туристическое направление на Дальнем Востоке.

Люди наконец-то поняли, что отдыхать, конечно, [нужно] на Дальнем Востоке. У нас рост по количеству приезжающих иностранцев, по-моему, в девять раз, по количеству приезжающих россиян – в пять. То есть кратное увеличение объема добавил вице-премьер

Также в планах, по словам Трутнева, продолжать развитие в области высоких технологий. Сегодня на Дальнем Востоке возводятся два завода по микроэлектронике и инновационный научно-технологический центр. Помимо прочего, дальневосточные инженеры разработали собственные дроны-перехватчики, которые в скором времени пройдут необходимые испытания.

Дроны у нас тоже есть, хорошие такие. Например, дроны-перехватчики, которые мы сейчас вытащим на испытания, посмотрим. Но пока отзывы о них очень хорошие. И мы будем использовать их не только для боевых действий, но и для того, чтобы защищать объекты, для того чтобы защищать нашу страну сообщил Трутнев

В беседе с журналистом вице-премьер сообщил, что специальный административный режим на острове Русский способствует возвращению активов в Россию. Компании меняют свою юрисдикцию и платят налоги уже в нашей стране.

Что касается объемов выплаты налогов, то около 80 миллиардов уже выплачено этими предприятиями. Это говорит о том, что все прочие юрисдикции и надежды на них, они продемонстрировали свою несостоятельность. Компании возвращаются в Россию, работают в России рассказал он

Также Трутнев исключил, что без созданных для бизнеса условий было бы невозможно вернуть компании в страну.

Это исключено. Когда мы говорим о многомиллиардных или даже триллионных вложениях, то, конечно, те люди, которые эти вложения сделали, те люди, которые этими активами обладают, очень хорошо умеют считать деньги. И никаких, скажем так, качаний, если бы они не понимали, что здесь можно работать надежно и прибыльно, не было добавил вице-премьер

Трутнев считает, что инвесторам должно быть комфортно работать на Дальнем Востоке, а для открытия новых предприятий нужно в большей степени снизить любые административные задержки.

Сегодня все наши рынки сбыта находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И совершенно понятно, что в экономике невозможно не учитывать логистику. Соответственно, если везти производимую продукцию ближе, то это выгоднее… Систему преференций тоже нельзя не посчитать. Совершенно очевидно, что, если ты платишь меньше налогов, значит, есть шанс на более быстрое развитие, на более быструю капитализацию подчеркнул он

В завершение беседы Трутнев отметил, что 11 лет назад было сложно представить подобные объемы инвестиций в Дальневосточном федеральном округе.

В шесть триллионов не поверил бы никак – цифра фантастическая. Мы не хвастаемся, смысла никакого хвастаться нет, надо работать и результаты улучшать… И 190 тысяч новых рабочих мест – тоже немаленькая цифра. Поэтому в целом эти результаты, они большие. Другой разговор, что надо всегда понимать, что они не создаются кем-то одним. Они создаются огромным трудом людей, всех людей, которые живут и работают на Дальнем Востоке подытожил вице-премьер

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) были подписаны соглашения на общую сумму более шести триллионов рублей. Всего в мероприятии приняли участие более семи тысяч человек из 78 стран, в том числе и представители 17 недружественных стран.