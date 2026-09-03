Трутнев: на ВЭФ подписали соглашения на сумму свыше 6 трлн рублей

Трутнев сообщил о соглашениях на ВЭФ более чем на 6 трлн рублей Трутнев: на ВЭФ подписали соглашения на сумму свыше 6 трлн рублей

Москва3 сен Вести.На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашения на общую сумму более 6 триллионов рублей. Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Общая сумма подписанных соглашений на сегодня превышает 6 триллионов [рублей] сказал он на итоговой пресс-конференции форума

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Главная тема ВЭФ – "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу вошли более 70 сессий, объединенные в пять тематических направлений.

Всего в мероприятии приняли участие более 7 тыс. человек из 78 стран, в том числе представители 17 недружественных стран. Наиболее многочисленные иностранные делегации представляли Китай, Индонезию, Японию, Вьетнам, Южную Корею, Индию и Мьянму.