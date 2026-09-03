Трутнев рассказал, сколько недружественных стран приняли участие в ВЭФ-2026 Трутнев: представители 17 недружественных стран приняли участие в ВЭФ-2026

Москва3 сен Вести.Представители 17 недружественных стран приняли участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил вице-премьер – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции.

По его словам, всего в мероприятии приняли участие более 7 тыс. человек из 78 стран, включая Россию. Наиболее многочисленные иностранные делегации представляли Китай, Индонезию, Японию, Вьетнам, Южную Корею, Индию и Мьянму.

В форуме участвуют представители 17 недружественных стран сказал Трутнев

В ходе ВЭФ-2026 были подписаны соглашения на общую сумму более 6 трлн рублей, сообщил вице-премьер. Он добавил, что подготовка к следующему форуму начнется немедленно.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Главная тема ВЭФ – "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу вошли более 70 сессий, объединенные в пять тематических направлений.