Москва3 сен Вести.Президент России Владимир Путин завершил пленарное заседание на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) со словами "вместе победим".

Глава государства обратился к недавнему выступлению своего коллеги из Индонезии Прабово Субианто, который вспомнил русскую пословицу: "Один в поле не воин".

Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл, - вместе победим добавил российский лидер

Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 3 сентября. В числе тем, которые были затронуты во время сессии – развитие Дальнего Востока и Арктики, новые меры поддержки бизнеса и семей, состояние российской экономики, Северный морской путь и применение беспилотных технологий.