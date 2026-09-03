Москва3 сен Вести.Президент Индонезии Прабово Субианто построил эмоциональное выступление о глубоком двустороннем партнерстве с Россией в рамках пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Такое мнение выразил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он отметил, что выступление российского лидера Владимира Путина на сессии было также мотивирующим и обещающим значительные изменения Дальнего Востока.

И вторил ему (Владимиру Путину. – Прим. ред.), конечно, президент Индонезии. Очень эмоционально, интересное выступление по построению реального партнерства, про реальную интеграцию, про взаимоотношения с ЕАЭС и возможность построить совместные проекты и глубокую экономическую совместную работу между Российской Федерацией и Индонезией на двусторонней основе. При этом президент Индонезии подчеркнул, что двери Индонезии открыты для всех инвесторов, и они никогда не будут развивать отношения с кем-то ради того, чтобы ухудшить с другими поделился Шувалов

Лидер Индонезии во время выступления на пленарном заседании ВЭФ, говоря о двустороннем сотрудничестве с Россией, на русском языке произнес поговорку "один в поле не воин".