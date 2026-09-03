Москва3 сенВести.Президент РФ Владимир Путин своей почти беспрерывной работой на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) показал хороший пример, отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в беседе с ИС "Вести".
Президент и глава региона проводили ночью переговоры в рамках ВЭФ.
Мы поспали два часа. Я не знаю, как наш руководитель поспал, сколько, не могу гарантировать, но такой хороший пример нам задалсказал Кожемяко
На встрече губернатор доложил президенту о социально-экономической ситуации в крае, итогах инвестиционной политики, мерах поддержки участников СВО и о развитии системы патриотического воспитания.
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко также сообщил о ночном диалоге с Путиным по рабочим вопросам.