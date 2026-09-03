Кожемяко: Путин почти беспрерывной работой на ВЭФ показал хороший пример

"Хороший пример": глава Приморья отметил беспрерывную работу Путина на ВЭФ Кожемяко: Путин почти беспрерывной работой на ВЭФ показал хороший пример

Москва3 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин своей почти беспрерывной работой на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) показал хороший пример, отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в беседе с ИС "Вести".

Президент и глава региона проводили ночью переговоры в рамках ВЭФ.

Мы поспали два часа. Я не знаю, как наш руководитель поспал, сколько, не могу гарантировать, но такой хороший пример нам задал сказал Кожемяко

На встрече губернатор доложил президенту о социально-экономической ситуации в крае, итогах инвестиционной политики, мерах поддержки участников СВО и о развитии системы патриотического воспитания.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко также сообщил о ночном диалоге с Путиным по рабочим вопросам.