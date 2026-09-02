"У вас уже добрая ночь?": Путин пошутил о поздней встречей с Кожемяко Путин пошутил о поздней встречей с губернатором Приморья Кожемяко

Москва2 сен Вести.Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко позволил себе шутку по поводу времени их беседы. Мероприятие проходило в столице региона около 5 часов утра по местному времени.

Олег Николаевич, добрый вечер! У вас уже добрая ночь, да? обратился к губернатору Путин

Глава региона ответил утвердительно.

Визит Путина во Владивосток связан с участием в Восточном экономическом форуме, где президент традиционно проводит серию двусторонних встреч с главами регионов. Несмотря на поздний час, общение носило рабочий характер — стороны обсудили итоги развития Приморья, инвестиционные проекты и социальную поддержку участников специальной военной операции.