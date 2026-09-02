Путин принял участие в открытии новых объектов на Дальнем Востоке

Путин принимает участие в открытии новых объектов на Дальнем Востоке Путин принял участие в открытии новых объектов на Дальнем Востоке

Москва2 сен Вести.Президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи (ВКС) принимает участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и открытии новых объектов.

В среду, 2 сентября, глава государства прилетел во Владивосток​​​.

Как анонсировал Кремль, российскому лидеру во Владивостоке будет представлена интерактивная презентация результатов развития региона, а затем в формате ВКС будет дан старт работе новых предприятий.

Ранее 2 сентября президенту показали строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2". Глава государства осмотрел его в ходе визита на судоверфь "Звезда" в приморском городе Большой Камень.

Также Владимир Путин посетил один из самых современных рыболовных траулеров в мире "Капитан Юнак" на Морском вокзале во Владивостоке.