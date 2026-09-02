Москва2 сен Вести.Президенту России Владимиру Путину показали строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2". Глава государства осмотрел его в ходе визита на судоверфь "Звезда" в приморском городе Большой Камень 2 сентября.

Российский лидер поднялся в рубку танкера, где ему провели экскурсию. Затем Путин оставил свою подпись на фотографии будущего газовоза.

Танкер-газовоз "Петр Столыпин" – это ледокольное судно класса Arc7 высокого экологического класса, предназначенное для круглогодичной работы на Северном морском пути (СМП). Оно способно самостоятельно преодолевать лед толщиной больше двух метров.