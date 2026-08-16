Путин рассказал, как был признан подвиг героев "Варяга" в 1904 году

Зарубин показал новые кадры общения Путина с военными на крейсере "Варяг" Путин рассказал, как был признан подвиг героев "Варяга" в 1904 году

Москва16 авг Вести.Появились новые кадры посещения президентом РФ Владимиром Путиным гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и его общения с экипажем. Их показал Павел Зарубин для ИС "Вести" .

Глава государства совместно с представителями команды корабля осматривал помещения крейсера и в одном из них остановился у картины с изображением исторического "Варяга".

В адмиралтействе долго решали, что делать с людьми. Нарушили они приказ, это преступление? Многие считали, что надо наказывать… Когда адмиралтейство решало вопрос, песни еще не было. Они приехали в Петербург, шли в сторону Дворцовой площади, весь город собрался, и они шли по цветам… И тогда уже не было сомнений, что они герои рассказал Путин

12 августа российский президент прибыл в Южно-Сахалинск, где наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта флагмана ТОФ - гвардейского ракетного крейсера "Варяг". Также глава государства осмотрел каюты экипажа и посетил корабельный музей. Там он поставил запись с автографом и датой в книге почетных посетителей рядом со своей фотографией.