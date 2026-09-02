Москва2 сенВести.На новейшем рыболовецком траулере "Капитан Юнак" созданы отличные условия для экипажа, рассказали президенту России Владимиру Путину члены команды судна. Видео встречи главы государства с моряками опубликовал в своем канале в MAX Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
Путин посетил побывал на борту траулера "Капитан Юнак" на Морском вокзале во Владивостоке и пообщался с командой судна.
Супертраулер! Отличные условия - сауна, солярий, все есть. Шведский стол, питание хорошеерассказали президенту моряки
Ранее Павел Зарубин показал в своем канале в MAX кадры осмотра траулера "Капитан Юнак" президентом РФ.