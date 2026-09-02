Москва2 сен Вести.Президент России Владимир Путин посетил один из самых современных рыболовных траулеров в мире "Капитан Юнак" на Морском вокзале во Владивостоке. Кадры показал Павел Зарубин в своем канале в MAX, сообщает ИС "Вести".

Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 " Капитан Юнак" по своим техническим характеристикам превосходит ранее построенные отечественные рыболовецкие суда своего класса.

Новые кадры из Владивостока: Путин посещает новейший рыболовецкий траулер "Капитан Юнак". Он построен и оборудован так, что это реально впечатляет написал Зарубин

Президент России прибыл во Владивосток в среду, 2 сентября. Лидер России уже посетил судоверфь "Звезда" в приморском городе Большой Камень и осмотрел строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2".