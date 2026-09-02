Появились кадры визита Путина на судостроительный комплекс "Звезда" Зарубин показал кадры визита Путина на судостроительный комплекс "Звезда"

Москва2 сен Вести.Президент России Владимир Путин прибыл на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень недалеко от Владивостока. Кадры визита российского лидера на предприятие показал Павел Зарубин в своем канале MAX, сообщает ИС "Вести".

Российский лидер прилетел во Владивосток в среду после рабочего визита в Бишкек и участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Путин во Владивостоке посетил судостроительный комплекс "Звезда" подписал видео Зарубин

"Звезда" — крупнейший судостроительный комплекс России. Верфь ведет строительство всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, а также буровых платформ, которые используются для работы в Арктике.