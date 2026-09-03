Президент Индонезии по-русски произнес поговорку "один в поле не воин"

Президент Индонезии заговорил на русском языке в ходе выступления на ВЭФ Президент Индонезии по-русски произнес поговорку "один в поле не воин"

Москва3 сен Вести.Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) произнес поговорку "один в поле не воин" на русском языке.

Поговорку индонезийский лидер произнес в контексте двустороннего сотрудничества с Россией.

В России есть поговорка: "один в поле не воин". Действительно, в одиночку не победить сказал Субианто

Он рассказал, что в Индонезии есть похожая поговорка: "тяжкая ноша становится легче, если несешь ее вместе", подчеркнув, что в обоих языках есть общая древняя мудрость.

Ранее Прабово Субианто выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин посетит его страну.