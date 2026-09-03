Москва3 сенВести.Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) произнес поговорку "один в поле не воин" на русском языке.
Поговорку индонезийский лидер произнес в контексте двустороннего сотрудничества с Россией.
В России есть поговорка: "один в поле не воин". Действительно, в одиночку не победитьсказал Субианто
Он рассказал, что в Индонезии есть похожая поговорка: "тяжкая ноша становится легче, если несешь ее вместе", подчеркнув, что в обоих языках есть общая древняя мудрость.
Ранее Прабово Субианто выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин посетит его страну.