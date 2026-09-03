Путин и Субианто в ходе рабочего завтрака на ВЭФ отведали местные деликатесы

Стало известно, чем Путин угостил президента Индонезии на ВЭФ Путин и Субианто в ходе рабочего завтрака на ВЭФ отведали местные деликатесы

Москва3 сен Вести.Президент России Владимир Путин провел переговоры с индонезийским коллегой Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Встреча проходила в формате рабочего завтрака, фото меню опубликовал журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

В частности, в список блюд вошли дальневосточный гребешок с грейпфрутом, ролл с форелью и овощами, уха из осетра, дальневосточная камбала, ребрышки воронежского бычка. На десерт лидеров ждали мусс из ряженки с клюквой и шербет из брусники с тимьяном.

К завтраку также выбрали российские вина - шардоне "Усадьба Дивноморское" 2023 года и каберне совиньон "Усадьба Дивноморское" 2022 года.

Ранее Путин встретился с Субианто на полях ВЭФ. Темами их диалога стали двусторонние отношения и экономическое взаимодействие.