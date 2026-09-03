Москва3 сен Вести.Президент Индонезии Прабово Субианто выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин посетит его страну. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

И я очень надеюсь, что я смогу отплатить тем же гостеприимством Российской Федерации и приветствовать президента [РФ Владимира] Путина и многих из вас, коллеги, в Индонезии сказал он

Прабово Субианто подчеркнул, что приехал в РФ второй раз за этот год. При этом с Путиным он встречается лично уже в пятый раз с момента прихода на пост президента Индонезии.

Ранее стало известно, чем Путин угостил президента Индонезии на ВЭФ.