Путин пошутил над отсутствием перевода на встрече с премьером Камбоджи

Путин пошутил про переводчика на встрече с премьером Камбоджи Путин пошутил над отсутствием перевода на встрече с премьером Камбоджи

Москва18 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин иронично прокомментировал отсутствие перевода на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом в рамках саммита Россия-АСЕАН.

Вы не слышите переводчика? Пошел отдыхать, наверное, устал. Сейчас мы его найдем пошутил Путин

Помощник российского лидера Юрий Ушков сообщил службе протокола, что в наушнике у Манета нет перевода. Кто-то из российской делегации предположил, что у переводчика закончился рабочий день.

Да, может быть. Может быть, закончился рабочий день... Сейчас найдем ответил президент РФ

Глава правительства Камбоджи, в свою очередь, предложил, чтобы кто-то из членов делегации помог с переводом. Но Путин пошутил, что тогда придется платить двойную зарплату и все-таки лучше дождаться переводчика.

Саммит, приуроченный к 35-летию отношений России и АСЕАН, проходит в Казани. Путин поблагодарил столицу Татарстана за помощь в укреплении международных позиций РФ.

Кроме того, российский лидер принес извинения жителями Казани, которые столкнулись с перекрытиями улиц и из-за проведения саммита.