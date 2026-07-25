Москва25 июлВести.Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев рассказал российскому лидеру Владимиру Путину казахскую пословицу, говоря о взаимоотношениях двух стран.
С соответствующим заявлением Токаев выступил на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Известная казахская пословица гласит: "Бирлик бар жерде тирлик бар" . Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: "Где лад, там и клад"сказал президент Казахстана
Он выразил уверенность в том, что Казахстан и Россия достигнут новых успехов "на пути прогресса и повышения благосостояния" народов благодаря дружбе, добрососедству, доверию, поддержке и учету интересов друг друга.
Ранее Токаев объяснил, почему не будет посредником по разрешению конфликта на Украине.
Путин и Токаев встретились 25 июля в Омске. Именно в этом городе проходит форум.