Токаев рассказал Путину казахскую пословицу, говоря об отношениях с Россией Токаев озвучил Путину казахскую пословицу

Москва25 июл Вести.Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев рассказал российскому лидеру Владимиру Путину казахскую пословицу, говоря о взаимоотношениях двух стран.

С соответствующим заявлением Токаев выступил на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Известная казахская пословица гласит: "Бирлик бар жерде тирлик бар" ​​​. Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: "Где лад, там и клад" сказал президент Казахстана

Он выразил уверенность в том, что Казахстан и Россия достигнут новых успехов "на пути прогресса и повышения благосостояния" народов благодаря дружбе, добрососедству, доверию, поддержке и учету интересов друг друга.

Ранее Токаев объяснил, почему не будет посредником по разрешению конфликта на Украине.

Путин и Токаев встретились 25 июля в Омске. Именно в этом городе проходит форум.