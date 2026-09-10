Трутнев: спецрежим на острове Русский помогает возвращать активы в Россию Спецрежим на острове Русский способствует возвращению компаний в Россию

Москва10 сен Вести.Специальный административный режим на острове Русский способствует возвращению активов в Россию. Компании меняют свою юрисдикцию и платят налоги уже в нашей стране. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Он отметил, что благодаря спецрежиму компании возвращаются в Россию, объем выплаченных ими налогов исчисляется десятками миллиардов рублей.

Что касается объемов выплаты налогов, то около 80 миллиардов уже выплачено этими предприятиями. Это говорит о том, что все прочие юрисдикции и надежды на них, они продемонстрировали свою несостоятельность. Компании возвращаются в Россию, работают в России поделился Трутнев

Ранее сообщалось, что сооснователь Spotify Мартин Лорентсон немедленно уедет из Швеции, если власти введут новый налог на богатство. По заявлению Bloomberg, его состояние оценивается более чем в 11 миллиардов долларов