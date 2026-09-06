Москва6 сенВести.Сооснователь Spotify Мартин Лорентсон немедленно уедет из Швеции, если власти введут новый налог на богатство. Об этом он заявил Bloomberg.
Его состояние оценивается более чем в 11 млрд долларов.
Лорентсон считает, что облагать налогом следует капитал или дивиденды, а не состояние, которое часто состоит из неликвидных долей в компаниях. По его мнению, налог на богатство может вынудить предпринимателей продавать активы для уплаты сборов, что негативно скажется на инновациях и занятости. Он также отметил, что уже сейчас многие основатели стартапов сомневаются в целесообразности открытия бизнеса в Швеции.
За введение такого сбора выступают левые и зеленые партии, входящие в левоцентристскую оппозицию и опережающие правящий правоцентристский блок в последних опросах. При этом нынешнее правительство и лидер социал-демократов Магдалена Андерссон исключают возвращение налогов на наследство, дарение и роскошь. Однако инвесторы опасаются возможных компромиссов с левыми после парламентских выборов 13 сентября.
Spotify – это международный сервис стриминга музыки, подкастов и аудиокниг, который позволяет слушать аудиоконтент через интернет без необходимости скачивания файлов на устройство. Весной 2022 года платформа объявила о полной приостановке работы в России.