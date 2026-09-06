Сооснователь Spotify пригрозил отъездом из Швеции из-за налога на богатство Bloomberg: сооснователь Spotify уедет из Швеции при введении налога на богатство

Москва6 сен Вести.Сооснователь Spotify Мартин Лорентсон немедленно уедет из Швеции, если власти введут новый налог на богатство. Об этом он заявил Bloomberg.

Его состояние оценивается более чем в 11 млрд долларов.

Лорентсон считает, что облагать налогом следует капитал или дивиденды, а не состояние, которое часто состоит из неликвидных долей в компаниях. По его мнению, налог на богатство может вынудить предпринимателей продавать активы для уплаты сборов, что негативно скажется на инновациях и занятости. Он также отметил, что уже сейчас многие основатели стартапов сомневаются в целесообразности открытия бизнеса в Швеции.

За введение такого сбора выступают левые и зеленые партии, входящие в левоцентристскую оппозицию и опережающие правящий правоцентристский блок в последних опросах. При этом нынешнее правительство и лидер социал-демократов Магдалена Андерссон исключают возвращение налогов на наследство, дарение и роскошь. Однако инвесторы опасаются возможных компромиссов с левыми после парламентских выборов 13 сентября.

Spotify – это международный сервис стриминга музыки, подкастов и аудиокниг, который позволяет слушать аудиоконтент через интернет без необходимости скачивания файлов на устройство. Весной 2022 года платформа объявила о полной приостановке работы в России.