В Швеции хотят отобрать недвижимость россиянина у военной базы ВС Швеции хотят изъять у россиянина участок у военной базы

Москва25 авг Вести.Управление по вопросам фортификации Швеции подало заявку на экспроприацию недвижимости у военной базы на острове Мускё, принадлежащей гражданину России, сообщили Вооруженные силы королевства.

В заявлении ВС Швеции говорится, что решение связано с необходимостью защитить военный объект и национальную безопасность. В качестве оснований также указаны "угроза со стороны российских БПЛА" и ситуация с правом собственности на недвижимость.

Мы находимся в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен окончания Второй мировой войны, и угроза для Швеции и [Североатлантического] альянса реальна заявил начальник штаба обороны генерал-лейтенант Карл-Юхан Эдстрём

В пресс-релизе ВС Швеции утверждается, что владелец недвижимости с российским гражданством "представляет угрозу безопасности" вооруженным силам страны. Ведомство также заявило, что этот участок является единственным местом, которое сейчас не находится под контролем военных и необходимо для организации обороны базы в Мускё, в том числе от беспилотников.

Заявление об экспроприации направлено в государственные учреждения.