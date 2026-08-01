Москва1 авг Вести.Налоговая в России приостановила операции по счетам трех компаний, одним из учредителей которых является блогер Владислав Бумага (Влад А4), следует из данных, на которые ссылается РИА Новости.

Уточняется, что у двух из трех компаний долг по налогам достигает 3,4 млн рублей.

В публикации говорится, что Бумага является учредителем и владеет 25% компании "А4 Кидс Кузьминки", основной вид деятельности которой - организация отдыха и развлечений. Также блогер числится одним из учредителей "А4 Магазин" и "Дпицца северо-восток", в которых ему принадлежат 39% и 5% долей соответственно.

Как сообщается, с декабря 2025 года по июль 2026 года налоговая приняла семь решений о приостановлении операций по счетам этих компаний. Счета "А4 Кидс Кузьминки" были заблокированы по причине "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности", ее долг по налогам превышает 2,29 млн руб. Аналогичные постановления были вынесены о блокировке счетов "А4 Магазин" - долг фирмы по единому налоговому счету составляет более 1,1 млн руб. А счета компании "Дпицца северо-восток" попали под блокировку из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока".

Блогер Влад А4 отметился тем, что задал вопрос президенту России Владимиру Путину во время прямой линии в Москве в декабре 2024 года. Блогера интересовали причины замедления YouTube в России. Президент сказал в ответ, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы.

В марте 2025 года А4 инициировал банкротство своего бизнеса в России. Тогда речь шла о принадлежащей ему компании "Бумажная бумага". Тогда судебные претензии к фирме составляли порядка 40 миллионов рублей.