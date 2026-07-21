Москва21 июл Вести.Федеральная налоговая служба РФ заморозила операции по счетам компании "Сабр продакшн" комика Нурлана Сабурова, лишенного въезда в Россию на 50 лет, пишет РИА Новости.

По данным, имеющимся в распоряжении агентства, решение принято 19 июля. Причиной заморозки указано "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности"​​​.

Долг компании "Сабр продакшн" по налогам превышает 15,1 тысячи рублей.

Согласно юридическим документам, компания "Сабр продакшн" была зарегистрирована 30 апреля 2025 года. Единственным учредителем значится сам Сабуров. Основной вид деятельности — производство кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм.

При этом компания его супруги, Дианы Сабуровой, до сих пор находится в процессе ликвидации — ее запустили 16 марта, сообщало агентство со ссылкой на "БИР-Аналитик". У Сабуровой остается ИП в сфере исполнительских искусств, зарегистрированное 5 февраля — через несколько дней после того, как ее мужу запретили въезд в Россию.

Ранее сообщалось, что Сабуров продал свой элитный внедорожник Cadillac Escalade за 10 миллионов рублей. Сделкой в РФ занималась его супруга Диана.