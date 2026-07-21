Москва21 июлВести.Федеральная налоговая служба РФ заморозила операции по счетам компании "Сабр продакшн" комика Нурлана Сабурова, лишенного въезда в Россию на 50 лет, пишет РИА Новости.
По данным, имеющимся в распоряжении агентства, решение принято 19 июля. Причиной заморозки указано "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности".
Долг компании "Сабр продакшн" по налогам превышает 15,1 тысячи рублей.
Согласно юридическим документам, компания "Сабр продакшн" была зарегистрирована 30 апреля 2025 года. Единственным учредителем значится сам Сабуров. Основной вид деятельности — производство кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм.
При этом компания его супруги, Дианы Сабуровой, до сих пор находится в процессе ликвидации — ее запустили 16 марта, сообщало агентство со ссылкой на "БИР-Аналитик". У Сабуровой остается ИП в сфере исполнительских искусств, зарегистрированное 5 февраля — через несколько дней после того, как ее мужу запретили въезд в Россию.
Ранее сообщалось, что Сабуров продал свой элитный внедорожник Cadillac Escalade за 10 миллионов рублей. Сделкой в РФ занималась его супруга Диана.