Москва25 июнВести.Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запрещен въезд в Россию на 50 лет, продал свой элитный внедорожник Cadillac Escalade за 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сделкой в РФ занималась его супруга Диана и после улетела на ПМЖ в Казахстан.
Нурлан продал свой Cadillac Escalade за 10 миллионов: сделка состоялась между его женой и покупателем в марте этого года. Диана находилась в России до получения полной суммы, после чего улетела в Казахстанотмечается в сообщении
Также у Сабурова остался в России дом с участком, который оценивается примерно в 115 миллионов рублей.