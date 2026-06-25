Нурлан Сабуров продал в России элитную машину за 10 млн рублей SHOT: Нурлан Сабуров продал в РФ свой Cadillac за 10 млн рублей

Москва25 июн Вести.Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запрещен въезд в Россию на 50 лет, продал свой элитный внедорожник Cadillac Escalade за 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сделкой в РФ занималась его супруга Диана и после улетела на ПМЖ в Казахстан.

Нурлан продал свой Cadillac Escalade за 10 миллионов: сделка состоялась между его женой и покупателем в марте этого года. Диана находилась в России до получения полной суммы, после чего улетела в Казахстан отмечается в сообщении

Также у Сабурова остался в России дом с участком, который оценивается примерно в 115 миллионов рублей.