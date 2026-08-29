Москва29 авг Вести.Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести масштабную налоговую проверку ряда крупных некоммерческих организаций (НКО), включая фонд "Открытое общество" (деятельность признана нежелательной в РФ) миллиардера Джорджа Сороса. сообщил таблоид New York Post (NYP).

По информации источников издания, Министерство финансов США разрабатывает план проведения аудита, который может привести к значительным штрафам и отмене налоговых льгот для проверяемых структур.

Министр финансов Скотт Бессент и Налоговая служба США могут лишить безналогового статуса некоммерческие организации левого толка, такие как фонд Джорджа Сороса "Открытое общество", правозащитная организация Southern Poverty Law Center и Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) сказано в статье

Проверки касаются тех НКО, которые, по мнению Белого дома, злоупотребляют налоговыми льготами.

Источник издания заявил, что Минфин США настроен решительно и не намерен отступать. По его словам, в этой связи для многих из этих организаций и их спонсоров "дни сочтены".

Инициатива основана на указе президента США от 2025 года, направленном против некоммерческих организаций, связанных с радикальными идеологиями, насилием или протестными акциями.

В случае отмены безналогового статуса организации будут обязаны выплачивать федеральный корпоративный налог по ставке 21%, а также крупные штрафы и задолженности за прошедшие отчетные периоды.

По оценке New York Post, только для сети фондов Сороса налоговые выплаты могут достичь 163,6 миллиона долларов.

В августе 2025 года Трамп призвал привлечь Сороса и его сына к ответственности за поддержку беспорядков во время протестов в США.

Глава Белого дома допустил причастность миллиардера к спонсированию радикальных левых организаций, и предложил применить в отношении него закон о преступных организациях (RICO Act), который предусматривает тюремное заключение сроком до 20 лет и финансовые санкции.