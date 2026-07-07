Москва7 июл Вести.Ведущие американские банки, среди которых JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и PNC, обсуждают возможность приобретения сети финтех-компании Fiserv. Об этом со ссылкой на информированные источники написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Целью сделки является обход ограничений на комиссии по дебетовым картам, установленных государством, говорится в публикации.

В то же время WSJ отметила, что уверенности в завершении этой сделки пока нет, так как некоторые банки уже выразили сомнения в вероятности ее заключения.

Некоторые финансовые организации, в частности, опасаются, что подобный шаг может спровоцировать негативную реакцию со стороны законодателей, регуляторов и представителей торгового сектора.

Итоги предварительных консультаций по данному вопросу свидетельствуют о том, насколько активно банки ищут способы усилить позиции в сфере платежей, говорится в материале.

В настоящее время отрасль переживает значительные изменения, связанные с внедрением криптовалют и новых технологий, что стало трендом в период работы администрации Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом, отметила WSJ.

Поправка Дурбина, которая является частью закона Додда — Франка, ограничивает в США размер комиссий, которые крупные банки могут взимать с продавцов за операции по дебетовым картам, если транзакции проходят через стороннюю сеть.

Однако если кредитная организация владеет собственной сетью, то она освобождается от этого ограничения. Именно это вызвало интерес к Fiserv, сказано в статье.

В то же время акции Fiserv значительно снизились в цене — примерно на 70% по сравнению с прошлым годом, что делает компанию потенциально привлекательной для возможного поглощения.

В мае 2026 года агентство Bloomberg написало, что наживший миллиарды Трамп превратил пост главы Белого дома в очередной бизнес-проект, вложив десятки миллионов долларов в акции и облигации крупнейших корпораций.

Из недавно обнародованной финансовой декларации американского лидера за 2025 год следует, что вложения в криптовалютные операции принесли Трампу доход в размере, который превышает 1 миллиард долларов.