Юрист из США рассказал о последствиях закона о студенческих займах Юрист из США рассказал, к каким переменам привел закон о студенческих займах

Москва19 июн Вести.Сокращение госфинансирования и научных грантов для ведущих вузов США приводит к серьезным изменениям. Нововведения отражаются как на тех, кто уже получает высшее образование, так и на планирующих его получать. Об этом заявил ИС "Вести" юрист Адам Мински.

Эти решения дополняют закон One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), принятый летом 2025 года. Его цель – урезать расходы на программы студенческого кредитования на ближайшее десятилетие.

Этот закон отменяет несколько популярных доступных планов погашения кредита, в том числе программу "Плати по мере того, как зарабатываешь". Он также ограничивает размер кредита для новых заемщиков. Это большие перемены и для тех, кто уже получает высшее образование, и для тех, кто только планирует его получать сказал Мински

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