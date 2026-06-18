Москва18 июн Вести.Новый глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш намерен изменить порядок сбора и изучения данных о состоянии американской экономики, сообщает ТАСС.

Особая рабочая группа... изучит новые источники информации и предложит изменения в методологии. Это позволит улучшить сбор данных и предоставить лицам, принимающим решения, более точную, своевременную и, что особенно важно, практическую полезную информацию о текущем состоянии экономики [США]