Москва18 июнВести.Новый глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш намерен изменить порядок сбора и изучения данных о состоянии американской экономики, сообщает ТАСС.
Особая рабочая группа... изучит новые источники информации и предложит изменения в методологии. Это позволит улучшить сбор данных и предоставить лицам, принимающим решения, более точную, своевременную и, что особенно важно, практическую полезную информацию о текущем состоянии экономики [США]уточнил Уорш
ФРС сохраняет ставку рефинансирования на уровне 3,5–3,75% годовых.
Уорш, работавший консультантом президента США Дональда Трампа, выдвинут на пост главы ФРС в январе 2026 года. Сенат США утвердил Уорша в новой должности 13 мая.