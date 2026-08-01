NYT: ФРС США задумалась над сокращением числа заседаний по процентной ставке

Американский центробанк думает реже собираться для обсуждения процентной ставки NYT: ФРС США задумалась над сокращением числа заседаний по процентной ставке

Москва1 авг Вести.Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш обсуждает возможность уменьшения количества плановых заседаний, на которых регулятор принимает решения по поводу процентных ставок, сообщила газета The New York Times (NYT).

Этот шаг может стать тектоническим и самым значительным изменением в работе центрального банка за последние годы отмечается в публикации

Согласно информации издания, заседания по ставке проводят восемь раз в год, однако на уходящей неделе Уорш предложил изменить их частоту.

По мнению NYT, такое решение может ограничить способность ФРС оперативно реагировать на колебания инфляции и изменения на рынке труда. При этом ФРС уже опубликовала предварительные даты заседаний на период до конца 2026 года и на 2027 год.

Федеральная резервная система выполняет функции центрального банка США. Сейчас она сохраняет ставку рефинансирования на уровне 3,5–3,75% годовых.

Уорш ранее заявил о планах изменить порядок сбора и изучения данных о состоянии американской экономики.